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Мужчина поссорился с женой и ушел из дома на девять лет

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина поссорился с женой и ушел из дома на девять лет
Фото: СК РФ

Мужчина ушел из дома девять лет назад после ссоры с женой и не вернулся. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в управлении криминалистики ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, мужчина пропал еще в ноябре 2013 года. Перед уходом у мужчины произошел небольшой словесный конфликт с женой на почве ревности. После этого Джураев собрал свои вещи и пропал.

Мужчина поссорился с женой и ушел из дома на девять лет Фото: СК РФ

На вид пропавшему мужчине 40-55 лет. Он среднего роста —160-174 сантиметра. Также у Джураева есть инвалидность второй группы — правая рука не функционирует, а на теле (на груди и плече) имеется множество послеоперационных рубцов.

Кроме того, у мужчины деформация правого плечевого и локтевого суставов, атрофия мышц предплечья справа и сильное искривление позвоночника.

В связи с его пропажей и долгим отсутствием следователями 9 февраля текущего года было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Если вы владеете информацией о мужчине на фото просьба написать на почту mihaleva@moscow.sledcom.ru или сообщить по телефону +7 916 029-22-70.

До этого сообщалось, что бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Субботин найден мертвым в доме своего друга в Подмосковье.

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