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Самый большой деревянный храм Центральной России возведут в Москве

Араз Салехов
Город
Самый большой деревянный храм Центральной России возведут в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тихорецкий бульвар Карта всех событий

Крупнейший в Центральной России «экологичный» храм из 300-летнего сибирского кедра построят на Тихорецком бульваре в Москве. Об этом в среду, 11 мая, сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин.

— В нашей программе это первый деревянный комплекс, самый большой деревянный храм в центральной России, рассчитанный на 750 прихожан. До этого мы использовали смешанные проектные решения, когда при деревянном храме возводился каменный приходской дом или наоборот, — сказал парламентарий.

Он добавил, что подобные храмы гармонично вписываются в окружающую застройку, а по инженерным решениям и коммуникациям они идут в ногу со временем, соответствуя новейшим технологиям. Строители уже установили первую и вторую части сруба, планируется, что третья часть будет установлена в августе, передает слова Ресина РИА Новости.

До этого Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство храма Вознесения Господня на 700 прихожан в Коммунарке. Храм построят около строящегося ЖК «Скандинавия», высота строения составит около 46 метров.

Также стало известно, что в САО появится подворье Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ). В состав Среднеазиатского митрополичьего округа входят приходы РПЦ в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Туркмении.

Строительство храмовые комплексы Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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