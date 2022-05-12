Второй дом по программе реновации построили в Нагорном районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 100 Карта всех событий

Трехсекционный жилой дом на 483 квартиры построили в рамках реализации программы реновации в Нагорном районе Москвы. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— На юге Москвы достроен еще один дом в рамках реновации. По результатам проверки застройщик Московский фонд реновации жилой застройки получил заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. В настоящее время новостройку готовят к вводу в эксплуатацию, — рассказал он.

Многоэтажка расположилась по адресу: Варшавское шоссе, дом 100, корпус 1.

По словам Войстратенко, строительство здания велось по индивидуальному проекту из монолитных железобетонных конструкций. Его фасад оформили с использованием керамогранитных плит светлых и теплых тонов.

Общая площадь дома составила 47,9 тысячи квадратных метров. В нем разместились 114 однокомнатных, 298 двухкомнатных и 68 трехкомнатных квартир с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. Три квартиры имеют все необходимое для маломобильных жильцов.

На первом нежилом этаже расположатся объекты инфраструктуры и технические помещения. Территорию возле дома благоустроили и озеленили. Во дворе появились детская и спортивная площадки и зоны отдыха.

У новостройки есть подземный паркинг, а также плоскостная парковка, где находятся, в том числе, машино-мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в зоне новостроек в Нагорном районе Москвы был сдан в эксплуатацию торговый центр с кафе на крыше.