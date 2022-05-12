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Число пострадавших при обстреле села Солохи под Белгородом выросло до семи человек

Полина Долганова
Происшествия
Число пострадавших при обстреле села Солохи под Белгородом выросло до семи человек
Фото: Pixabay

Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ села Солохи под Белгородом увеличилось до семи человек. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, специалисты оказывают всем пострадавшим медпомощь. Необходимые медикаменты есть в полном объеме.

Гладков также добавил, что всем пострадавшим и родственникам одного погибшего окажут материальную помощь.

Губернатор уточнил, что на место происшествия выехали двое его заместителей — Константин Полежаев и Владимир Базаров. Они оценят масштабы повреждений в результате обстрела. При этом газоснабжение в регионе уже восстановили, подытожил Гладков в своем Telegram-канале.

11 мая губернатор сообщил, что село Солохи в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины, в результате погиб один человек. Из-за обстрела некоторые постройки в селе были повреждены. На месте происшествия работают оперативные службы.

5 мая Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Тогда в результате обстрела никто не пострадал.

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