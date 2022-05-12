Школьницы из Донбасса рассказали об обучении в подмосковной школе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Восьмиклассница Снежана и девятиклассница Катя два месяца назад приехали в Подольск из Донбасса. В настоящее время девочки уже успели начать обучение в подмосковной школе № 34 и завели новых друзей.

Они рассказали, что уже успели влиться в обычную школьную жизнь с ежедневными уроками, контрольными работами. Теперь, находясь в России, они могут с уверенностью смотреть в будущее, получить хорошее образование, а затем найти достойную работу.

Девочки отметили, что их очень удивило то, что многие сверстники были не в курсе о реальной ситуации в Донбассе и не представляли, что там происходит. Например, многие считали, что в Донбассе в ходу гривны, но местные жители уже несколько лет используют рубли, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На территории Московской области продолжается акция «Доброе дело». Она была инициирована школьниками Подмосковья в начале апреля. Ее поддержал губернатор Андрей Воробьев. Ребята приносят в свои учебные заведения продукты питания, товары первой необходимости, книги, игрушки. Присоединиться к акции могут все желающие, передает РИАМО.

Группа школьников из Донбасса побывала на экскурсии в Музее Победы. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 26 марта.