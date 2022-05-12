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Юрий Лоза прокомментировал отъезд Максима Леонидова из России

Анастасия Колоскова
Общество
Юрий Лоза прокомментировал отъезд Максима Леонидова из России
Фото: Youtube / Юрий Лоза

Музыкант Юрий Лоза высказался относительно информации об отъезде из России участника группы «Секрет» Максима Леонидова.

По его словам, на такой шаг решаются те российские звезды, которые владеют недвижимостью за пределами страны. В качестве примера он упомянул Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева.

— Ну уехал и уехал. Какая разница, где живет человек? Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно «наш»? — прокомментировал музыкант отъезд коллеги по цеху.

Максим Леонидов ранее рассказал, что уехал из России, так как хотел бы связать жизнь своей семьи с Израилем. Певец уточнил, что к его решению не имеет отношения современная политическая ситуация, пишут «Народные новости».

Недавно Юрий Лоза ответил на нелестное высказывание о россиянах своего коллеги Андрея Макаревича. Музыкант назвал слова солиста «Машины времени» некрасивыми. Лоза сделал вывод, что Макаревичу «американские внуки важнее, чем народ, который ему дает возможность зарабатывать».

7 апреля музыкант Андрей Макаревич поддержал певицу Аллу Пугачеву, ее мужа и юмориста Максима Галкина, актрису Чулпан Хаматову и остальных звезд, которые уехали за рубеж. Певец оправдал тех, кто покинул Россию и устроился за границей. Он не просто встал на защиту коллег, но и резко отозвался в адрес критикующих их.

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