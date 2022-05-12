Бабкина объяснила, почему ей запретили въезд на Украину

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Российская певица Надежда Бабкина рассказала, по какой причине украинское министерство культуры включило ее в список лиц, якобы создающих угрозу национальной безопасности Украины.

По словам артистки, в так называемый черный список соседнего государства она попала в 2017 году, хотя уже с 2015 года являлась там персоной нон грата. Аналогичный статус певица имеет с 2004 года и в Азербайджане.

— Мне дали на Украине такой статус за то, что я приезжала и давала концерты на русском языке, за то, что я пела русские песни. За то, что я демонстрировала мир, доброту, любовь взаимопонимание. Ведь куда мы денемся с одной планеты? — заявила Бабкина в интервью телеканалу «360».

В минувшем апреле народная артистка РСФСР поделилась мнением, что в России необходимо вернуть цензуру. В интервью одному из YouTube-каналов она отметила, что такая мера позволит защитить общество от разложения. Бабкина подчеркнула, что компетентные органы должны оценивать, какая деятельность на сцене пропагандирует воспитание молодежи, а какая — растление общества, уничтожение семейных ценностей, уважение к старшим и к истории собственной страны.