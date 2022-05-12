В Москве выбрали лучшую медсестру

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Победителем городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «медицинская сестра» стала сотрудница офтальмологического кабинета четвертого филиала городской поликлиники № 22 Елизавета Медведева. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы в четверг, 12 мая.

В финале конкурса принимали участие 180 медицинских сестер. Медработники занимались решением профессиональной задачи с демонстрацией практических навыков. По словам Медведевой, победить было очень сложно.

— От сестры ждут сострадания, практически родственного отношения и заботы, а дополняя специальность словом «медицинская», — профессиональной помощи, знаний и умений сестринского дела. Именно медицинская сестра может обеспечить комфортное лечение для пациента и вселить надежду в скорейшее выздоровление, — подчеркнула заместитель главы столичного депздрава Елена Ефремова.

Она также поздравила всех медицинских сестер и медицинских братьев города с профессиональным праздником, который отмечается 12 мая.

7 апреля профессиональный праздник отмечали дерматовенерологи. О том, почему две специальности объединены в одну и что представляет собой дерматовенерологическая служба столицы, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения Москвы, директор Московского центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.