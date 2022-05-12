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Программу «Новая экономика Подмосковья» назвали одной из лучших в стране

Ирина Игнатенко
Общество
Программу «Новая экономика Подмосковья» назвали одной из лучших в стране
Фото: Пресс-служба Госдумы

«Новая экономика Подмосковья» – одна из самых эффективных программ противодействия антироссийским западным санкциям. Такое мнение высказал президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

Он отметил, что программа, предложенная властями региона, является максимально эффективной. Она связана с импортозамещением, поддержкой малого и среднего бизнеса.

— Все работает как часы. Программа насыщенная, более того – она постоянно модернизируется, предлагает новые решения для поддержки бизнеса, — сказал эксперт в комментарии «Радио 1».

По словам Французова, экономика Московской области уверенно адаптируется к новым условиям благодаря импортозамещению и поставкам продукции из партнерских стран.

Эксперт также подчеркнул, что многие отрасли экономики Подмосковья продемонстрировали рост по итогам первого квартала 2022 года. Эксперты отмечают рост в обрабатывающей отрасли, и в металлургии, и в промышленном производстве.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев перечислил семь направлений программы «Новая экономика Подмосковья». Это импортозамещение, снижение бремени контроля и проверок для бизнеса, развитие цифровых сервисов и госуслуг, льготная передача земли для экономических проектов, поддержка IT-отрасли, помощь малому и среднему бизнесу, обеспечение продовольственной безопасности, а также создание и сохранение рабочих мест, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что доходы Подмосковья за четыре месяца 2022 года превысили 300 миллиардов рублей.

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