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Мужчину ударили ножом на юге Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Мужчину ударили ножом на юге Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Нагатинская улица Карта всех событий

Мужчина на юге Москвы в ходе конфликта получил удар ножом и был доставлен в медицинское учреждение. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В пресс-службе уточнили, что пострадавший 2001 года рождения утром 10 мая на Нагатинской улице вступил в перепалку с другим мужчиной. В ходе конфликта злоумышленник достал нож и ударил оппонента. Пострадавший был госпитализирован с колото-резаным ранением левого бедра.

Днем того же дня сотрудники полиции задержали подозреваемого — мужчину 1976 года рождения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

До этого стало известно, что около ресторана на востоке Москвы словесная перепалка закончилась поножовщиной. Ночью 8 мая две компании молодых людей поругались около ресторана на улице Русаковской.

Словесный конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой 27-летний обвиняемый ударил трех мужчин ножом и скрылся. Потерпевших вскоре доставили в больницу.

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