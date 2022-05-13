Движение трамваев на Полярной улице восстановлено

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Движение трамваев № 17 на Полярной улице восстановлено. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, на внешней стороне на улице Сущевский Вал от съезда с Рижской площади до Шереметьевского тоннеля увеличится число полос с пяти до шести. Изменения позволят сделать движение свободнее на 10–15 процентов.