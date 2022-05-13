Движение трамваев на Полярной улице восстановлено

Движение трамваев № 17 на Полярной улице восстановлено. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Восстановлено движение трамваев на Полярной улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».
Напомним, что на Полярной улице задерживался трамвайный маршрут № 17 из-за ДТП на путях. Уточнялось, что происшествие произошло в районе остановки «Улица Тихомирова».
Помимо этого, местный проезд от первой улицы Бухвостова до Краснобогатырской улицы будет перекрыт 15 мая с 09:00 до 15:00 в связи с проведением «Пасхальной весны».
Также стало известно об изменении разметок на 67 участках столичных дорог. Уточняется, что новые схемы движения появятся на районных улицах и крупных магистралях в каждом округе, в том числе на ТТК.
Так, на внешней стороне на улице Сущевский Вал от съезда с Рижской площади до Шереметьевского тоннеля увеличится число полос с пяти до шести. Изменения позволят сделать движение свободнее на 10–15 процентов.