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Движение трамваев на Полярной улице восстановлено

Араз Салехов
Происшествия
Движение трамваев на Полярной улице восстановлено
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Движение трамваев № 17 на Полярной улице восстановлено. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Полярной улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Напомним, что на Полярной улице задерживался трамвайный маршрут № 17 из-за ДТП на путях. Уточнялось, что происшествие произошло в районе остановки «Улица Тихомирова».

Помимо этого, местный проезд от первой улицы Бухвостова до Краснобогатырской улицы будет перекрыт 15 мая с 09:00 до 15:00 в связи с проведением «Пасхальной весны».

Также стало известно об изменении разметок на 67 участках столичных дорог. Уточняется, что новые схемы движения появятся на районных улицах и крупных магистралях в каждом округе, в том числе на ТТК.

Так, на внешней стороне на улице Сущевский Вал от съезда с Рижской площади до Шереметьевского тоннеля увеличится число полос с пяти до шести. Изменения позволят сделать движение свободнее на 10–15 процентов.

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