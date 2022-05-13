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Кадыров пообещал украинским солдатам «интересное представление» в ЛНР

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров пообещал украинским солдатам «интересное представление» в ЛНР
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в четверг, 12 мая, заявил, что украинских солдат на Луганском направлении ждет интересное представление.

— Я могу со всей уверенностью заявить, что уже в ближайшее время бандеровское и националистическое отребье в Луганском направлении ждет весьма интересное представление. Готовьтесь, укрепляйтесь, но не думаю, что это вам хоть как-то поможет. Все козыри у нас, — заявил он.

При этом глава республики в своем Telegram-канале отметил, что чеченские бойцы после успехов на Луганском направлении занимаются усовершенствованием тактики. Подобное позволит достичь максимального военного преимущества.

Помимо этого, Кадыров рассказал о взятии в плен бойцов территориальной обороны Украины на пороховом заводе «Заря» в районе села Воеводовка в Луганской народной республике. По его словам, бойцы, которые сложили оружие, смогут сообщить своим родственникам, что они живы и здоровы.

Глава республики добавил, что другая группа пленных оказалась пожарной бригадой, которую никто не эвакуировал.

Также во вторник, 10 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил РФ вышли к административным границам самопровозглашенного государства.

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