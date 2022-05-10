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Минобороны: Силы ЛНР вышли на административную границу республики

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Силы ЛНР вышли на административную границу республики
Фото: Минобороны РФ

Сотрудники Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке национальной армии России вышли к административным границам самопровозглашенного государства. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Подразделения Народной милиции Луганской народной республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской народной республики, — заявил он.

При этом представитель военного ведомства отметил, что в ходе вышеуказанных боев удалось ликвидировать до 120 украинских солдат, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей, сообщает ТАСС.

Напомним, что город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами ЛНР и РФ. Официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко заявил, что, несмотря на это, военные силы Украины не перестают обстреливать населенные пункты и близлежащие районы.

Помимо этого, посол ЛНР в России Родион Мирошник не исключил вариант с контролем близлежащих территорий, поскольку подобное позволит обеспечить национальную безопасность государства.

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