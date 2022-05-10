Посол ЛНР заявил о важности освобождения всей территории республики

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Посол Луганской народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник не исключил вариант с контролем близлежащих территорий, поскольку подобное позволит обеспечить национальную безопасность государства. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает РИА Новости.

— Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской народной республики, — отметил дипломат.

Однако он добавил, что в качестве первоочередной задачи стоит отмечать именно освобождение территорий, относящихся к ЛНР, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что бригада украинских военнослужащих оставила свои позиции в Лисичанске. Посол республики уточнил, что союзные войска ЛНР и России на данный момент освободили ряд населенных пунктов.

Помимо этого, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении города Попасная в Луганской народной республике (ЛНР) российской армией.