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Посол ЛНР заявил, что целая бригада ВСУ ушла из Лисичанска

Александр Афонин

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Посол ЛНР заявил, что целая бригада ВСУ ушла из Лисичанска
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала 2chTV ДвачТВ

Бригада украинских военнослужащих оставила свои позиции в Лисичанске. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

— Сегодня союзными войсками взят под контроль населенный пункт Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений, — сказал он.

Посол добавил, что союзные войска ЛНР и России на данный момент освободили ряд населенных пунктов.

Военнослужащие идут в наступление на Североднецк. По словам Мирошника, продолжаются бои на юго-востоке города. Остальные территории очищены от украинских боевиков.

Активные бои продолжаются в Приволье, Белогоровке и Шепилове, отметил посол.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР был полностью освобожден российской армией.

21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя. По его словам, сам город освобожден, однако на заводе «Азовсталь» все еще остаются боевики.

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