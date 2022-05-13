Политолог Рендалл: антироссийские санкции в научной сфере повышают риск войны Москвы и Запада

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Антироссийские санкции в научной сфере грозят войной между Москвой и Западом. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.

— Это усугубит риск войны. Контакты между Россией и Западом позволяют сторонам верно оценивать возможности, мотивы и намерения друг друга. В противном случае просчет становится все вероятнее, — отметил он.

По его словам, подобная политика западных стран может серьезно ударит по международной безопасности. Также эксперт уверен, что прекращение научного сотрудничества ударит и по важнейшим исследованиям, которые страны ЕС и США ведут совместно с российскими учеными, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Палата представителей американского конгресса в среду, 11 мая, объявила об утверждении законопроекта, который касается соблюдения местными финансовыми учреждениями санкций, направленных против России и Белоруссии. Инициативу поддержали 418 представителей нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов, двое законодателей проголосовали против проекта.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции западных стран приближают глобальный кризис.