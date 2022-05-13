Rai Al Youm: Визиты Лаврова в Оман и Алжир обернулись успехом для России

Фото: МИД РФ

Итоги визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Оман и Алжир обернулись для РФ большим успехом, пишет издание Rai Al Youm.

В материале отмечается, что лидеры государств на встречах с главой российского МИД подтвердили намерение продолжать координацию в формате ОПЕК+, что не позволит Западу заменить энергоресурсы РФ.

Помимо этого, и Алжир, и Оман заняли сдержанную позицию по вопросу спецоперации на Украине.

— Россия восстанавливает свое влияние в арабском регионе. Это большое достижение для российской дипломатии, которая исторически поддерживала арабов и пыталась решить их проблемы, — сообщает Rai Al Youm.

В издании также отметили, что политика Москвы на Ближнем Востоке сильно отличается от действий Соединенных Штатов и стран Европы, которые пытаются строить отношения с арабскими государствами в колониальной форме, передает РИА Новости.

11 мая Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди заявил, что ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования ситуации на Украине.