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Работы по благоустройству стартовали в Басманном районе

Александр Афонин
Город
Работы по благоустройству стартовали в Басманном районе
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в Басманном районе столицы. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

— Главная задача проекта — сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент ведутся работы на Спартаковской, Старой и Новой Басманных улицах. В ближайшее время они также начнутся на улицах Бакунинской, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике.

Бирюков отметил, что в рамках работ по благоустройству в районе обустроят парковочные зоны, установят около 30 остановочных павильонов, скамейки и урны. На улицах и в переулках появятся около 800 новых фонарей и уличных торшеров, а на пешеходных переходах — более 100 опор контрастного освещения.

12 мая стало известно, что в районах Арбат и Хамовники стартовали работы по благоустройству. Там обновят 18 переулков.

Петр Бирюков Благоустройство Басманный район
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