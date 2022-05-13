Работы по благоустройству стартовали в Басманном районе

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в Басманном районе столицы. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

— Главная задача проекта — сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент ведутся работы на Спартаковской, Старой и Новой Басманных улицах. В ближайшее время они также начнутся на улицах Бакунинской, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике.

Бирюков отметил, что в рамках работ по благоустройству в районе обустроят парковочные зоны, установят около 30 остановочных павильонов, скамейки и урны. На улицах и в переулках появятся около 800 новых фонарей и уличных торшеров, а на пешеходных переходах — более 100 опор контрастного освещения.

12 мая стало известно, что в районах Арбат и Хамовники стартовали работы по благоустройству. Там обновят 18 переулков.