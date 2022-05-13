Эксперт рассказала, что делать после укуса клеща

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Старший научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт дала совет, что делать, если человек обнаружил на коже клеща.

Она отметила, что при обнаружении клеща на теле необходимо как можно быстрее снять его, а затем сдать на проверку в лабораторию.

— Лучше всего не раздумывать, а снимать клеща как можно быстрее, потому что иногда говорят, что нужно сразу обратиться в медпункт. Нет, надо снять его самим, — приводит ее слова НСН.

Германт пояснила, что чем больше возбудителей клещ успеет передать человеку, тем больше вероятность заражения.

Ранее специалисты Роскачества дали советы по защите от клещей во время отдыха на природе.

Специалисты рекомендуют выбирать для отдыха сухие и солнечные места, использовать спреи или лосьоны от клещей, через каждые 1–1,5 часа проверять вещи и кожу. Для прогулки в лесу стоит выбрать закрытую одежду с воротником, передает ФАН.

Ранее стало известно, что почти 17,7 тысячи москвичей сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита с начала 2022 года.