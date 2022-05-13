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В России выявили 4896 случаев коронавируса за сутки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4896 случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4896 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За минувший день в РФ от ковида скончались 105 граждан, еще 2506 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 7257 человек, уточняется в Telegram-канале портала.

В России выявили 4896 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

В России начали исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, ее разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Уточняется, что в ходе исследования прививают лишь тех людей, у которых нет антител.

Невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин рассказал, что после ковида у человека могут возникнуть проблемы с артериальным давлением. По его словам, так могут проявляться последствия коронавирусной инфекции, перенесенной пусть даже в легкой форме.

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