Подмосковье может стать потенциальным лидером глэмпинг-туризма в стране

Московская область обладает всем необходимым потенциалом, чтобы стать лидером России по глэмпинг-туризму. Об этом сообщил сооснователь сети глэмпингов Сергей Петров.

Он напомнил, что глэмпинг представляет собой отдых на природе со всем комфортом привычного отельного номера. Отдых проходит в специальных домиках, где есть санузел, электричество, интернет, обогрев, удобная кровать, качественные матрасы. По словам Петрова, многим нравится такой вид отдыха: когда ты находишься на природе, но в комфортных условиях.

— Главная суть глэмпинга: он должен располагаться в сердце какой-то интересной территории. Это должны быть либо природная территория, либо историческая. В Московской области для этого достаточно мест, — отметил Петров в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что важным преимуществом глэмпинга для предпринимателей является скорость возведения помещений. Срок возведения занимает около месяца, что значительно меньше, чем срок строительства гостиницы.

Подмосковье увеличивает количество туристических маршрутов, гостиниц и интересных локаций для отдыха, активно благоустраивает парки. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.