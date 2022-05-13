Названы районы Петербурга, где чаще всего происходят атаки клещей

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За неделю в Петербурге и Ленобласти жертвами клещей стали 879 человек. Всего за майские праздники в Петербурге 1259 человек обратились в медицинские организации из-за укуса клеще, из них 366 детей. Всего с начала года от укусов членистоногих пострадали 1366 человек.

С начала сезона по укусам клещей лидирует Приморский район — 42 пострадавших человека, Курортный район — 19, Выборгский и Приморский районы — по 14, передает издание «Невские новости».

Как отметили в Роспотребнадзоре, случаев заболевания клещевым энцефалитом в майские праздники в Северной столице не регистрировали.

Эксперты советуют при походе в лес или выезде на природу выбирать закрытую одежду. На голове обязательно должен быть головной убор. После возвращения с прогулки нужно тщательно осмотреть одежду и открытые участки кожи. Если на коже обнаружен клещ, нужно как можно скорее удалить его, а затем сдать в лабораторию на проверку.

Ранее стало известно, что почти 17,7 тысячи москвичей сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита с начала 2022 года.