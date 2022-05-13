Песков опроверг сообщения о прекращении поставок газа в Финляндию

Фото: Администрация президента РФ

Россия не собирается прекращать поставки газа в Финляндию, сообщения об этом — очередная газетная утка, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 13 мая.

— Газпром поставляет природный газ разным потребителям в Европе, в том числе и странам, которые являются членами НАТО. И Газпром неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на европейский континент. Поэтому, скорее всего, эти сообщения (о прекращении поставок газа в Финляндию — прим. «ВМ») — это очередная газетная утка, — подчеркнул Песков.

По его словам, со всеми вопросами по новой схеме оплаты газа Финляндией нужно обращаться напрямую в Газпром, передает РИА Новости.

Финляндию предупредили, что Россия может прекратить поставки газа в страну 13 мая. Таким образом РФ может ответить на вступление страны в НАТО. Также председатель парламентской группы партии «Истинные финны» Вилле Тавио подтвердил, что политики уже проинформированы о различных вариантах российских контрмер по вступлению Финляндии в альянс.