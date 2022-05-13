Экономист поддержал идею ввести льготу на ввоз машин из-за рубежа

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Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал идею, предложенную депутатом Госдумы Иваном Сухаревым, о введении льготной ставки пошлины для физических лиц на ввоз автомобилей из других стран.

— У нас сейчас искусственно вызванный дефицит на импортные непродовольственные товары в связи с санкциями. Плюс еще добавлять к этому повышенную таможенную ставку, наверное, это нелогично, — пояснил Остапкович в комментарии RT.

Экономист считает, что снижение ставки по пошлине — это необходимая мера для того, чтобы люди имели доступ к потребительским товарам. Она серьезно не ударит по бюджету страны, но повысит качество жизни россиян.

Депутат Иван Сухарев предложил рассмотреть целесообразность введения льготной ставки пошлины в пять процентов, по которой физическое лицо сможет оформить один автомобиль в течение пяти лет. В настоящее время пошлины на ввоз новых машин для личного пользования составляют от 48 до 54 процентов.