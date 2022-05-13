Телеканал «Известия» стал по итогам апреля самым популярным частным информационным каналом

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Телеканал «Известия» в апреле текущего года побил рекорды популярности — доля зрителей оказалась самой высокой за пятилетнюю историю канала. «Известия» стали самым популярным частным информационным каналом месяца по ключевым показателям — доле и времени просмотра.

Согласно данным исследовательской компании Mediascope, телеканал опередил канал РБК ТВ с долей 0,29 процента и уступили только государственному информационному каналу «Россия 24» в этом сегменте.

В течение 2021 года телеканал нарастил долю аудитории на 50 процентов, а в 2022 году темпы увеличились. С декабря прошлого года по конец апреля доля телеканала только в крупных городах выросла практически в 2,5 раза.

За этот же период значительно увеличилось время просмотра – среднесуточный показатель вырос почти в 1,5 раза, до 29 минут. Также заметно увеличились цифры среднесуточного охвата.

— Благодарю весь коллектив за эту слаженную и высокопрофессиональную работу. Горд, что зрители это оценили», — заявил генеральный директор МИЦ Известия Владимир Тюлин.