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Случаи отравления холодцом зафиксировали в нескольких регионах России

Полина Долганова
Общество
Случаи отравления холодцом зафиксировали в нескольких регионах России
Фото: depositphotos

Роспотребнадзор выявил случаи отравления холодцом в нескольких российских регионах. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что причиной отравлений в Москве, Архангельской, Вологодской и Ярославской областях стал нитрит натрия, содержащийся в блюде. Изготовлением холодца занимался индивидуальный предприниматель В. Ю. Сказыводов из города Иваново.

Деятельность предприятия к настоящему моменту приостановили, по каждому отдельному случаю отравления было проведено расследование, передает ТАСС.

20 апреля врач-терапевт Елена Черненко рассказала, какие продукты могут привести к отравлению. По ее словам, лидерами по числу канцерогенов и всевозможных ядов являются грибы. Речь идет не о мухоморах и бледных поганках, а о привычных грибах, которые выросли в «жутких» условиях.

До этого врач, доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев сообщил о том, что употребление в пищу клубней картофеля, на которых в результате неправильного хранения появились зеленые пятна, может привести к отравлению.

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