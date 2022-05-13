Песков назвал естественным требование России к Молдавии вернуть долги за газ

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в требованиях РФ к Молдавии погасить газовые долги за период с 1994 года нет политической подоплеки. Об этом он сообщил в пятницу, 13 мая.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова молдавского президента Майи Санду о том, что требования Москвы имеют «политический подход».

— Если товар поставляется, он должен оплачиваться, какие-то разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти, — пояснил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также отметил, что в настоящее время долги висят на балансе компании «Газпром».

27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране нечем заменить поступающий из России газ, так как покупать топливо на рынке будет дороже. Санду отметила, что технические пути в поиске альтернативы есть, но нужно будет найти поставщика с бессрочным контрактом.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что со временем европейские страны смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе страны ЕС не смогут. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.