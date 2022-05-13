Эколог дал советы по уменьшению негативного воздействия на природу

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Эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какие действия необходимо предпринимать для улучшения экологической ситуации на планете.

Эксперт отметил, что каждый человек должен задумываться о том, что нужно ставить минимальный экологический след.

По его мнению, главный принцип экологического образования — «начни с себя».

Шувалов посоветовал не лить слишком много воды, вовремя выключать свет. Также он отметил, что нужно начать сортировать мусор и, по возможности, пересесть с автомобиля на велосипед.

Он подчеркнул, что такие, казалось бы, мелочи в совокупности дают достаточно хорошую экономию энергии, ресурсов.

Шувалов также добавил, что необходимо ввести основы экологического образования в российских школах, чтобы дети с раннего возраста учились беречь природу, передает RT.

Уроки «Экология начинается с тебя», приуроченные ко Дню экологического просвещения, прошли в школах по всей стране с 5 по 25 апреля. Организатором занятий стал Российский экологический оператор (РЭО).