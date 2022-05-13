Эколог дал советы по уменьшению негативного воздействия на природу
Эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какие действия необходимо предпринимать для улучшения экологической ситуации на планете.
Эксперт отметил, что каждый человек должен задумываться о том, что нужно ставить минимальный экологический след.
По его мнению, главный принцип экологического образования — «начни с себя».
Шувалов посоветовал не лить слишком много воды, вовремя выключать свет. Также он отметил, что нужно начать сортировать мусор и, по возможности, пересесть с автомобиля на велосипед.
Он подчеркнул, что такие, казалось бы, мелочи в совокупности дают достаточно хорошую экономию энергии, ресурсов.
Шувалов также добавил, что необходимо ввести основы экологического образования в российских школах, чтобы дети с раннего возраста учились беречь природу, передает RT.
Уроки «Экология начинается с тебя», приуроченные ко Дню экологического просвещения, прошли в школах по всей стране с 5 по 25 апреля. Организатором занятий стал Российский экологический оператор (РЭО).