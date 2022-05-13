Производитель бумаги SvetoCopy сообщил об уходе из России

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Американский производитель бумаги бренда SvetoCopy Sylvamo Corporation объявил, что покидает российский рынок. Об этом стало известно в пятницу, 13 мая.

По словам представителей компании, они планируют продать Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области.

— Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, — цитирует сообщение компании газета «Коммерсантъ».

Уход отдельных производителей из России порождает нехватку товаров от этих брендов. Однако нельзя сказать, что из-за этого возникает глобальная угроза дефицита. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. По его словам, ситуация с дефицитом отдельных товаров (в частности, бумаги) во многом искусственная.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.