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Президент СКОР назвал возможные причины смерти собаки в самолете

Полина Долганова
Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Президент СКОР назвал возможные причины смерти собаки в самолете
Фото: Pexels

Президент союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал «Вечерней Москве», что в смерти собаки на борту не всегда виновата авиакомпания.

— Могут быть проблемы у собаки: стресс, нервное перевозбуждение, сердечно-сосудистые проблемы. Это не связано с самолетами, но сейчас очень много погибает собак, которым дают таблетки против клещей. Возможно, дали большое количество седативных препаратов, чтобы собаке было спокойно. С нашими знакомыми произошел случай, когда контейнер был плохо закреплен, вещи упали и просто раздавили собаку. Но это было давно, — рассказал специалист.

Маловероятно, что собака может погибнуть из-за неправильных действий работников аэропорта, отметил собеседник «ВМ»: по современным правилам животные в багажных отсеках едут в специальных клетках или пластиковых контейнерах. Они также оборачиваются специальным поясом, поэтому доступа к ним практически нет, заметил Уражевский.

Для перелета собака обязательно должна быть социализированной, подчеркнул эксперт.

— У животного не должно быть стресса. Если собака жила в доме за городом, не видела ни дорог, ни машин, ни грохота, она будет испытывать жуткий стресс и может просто погибнуть от нервного срыва. Может быть инсульт, любые психические заболевания, — пояснил специалист.

По словам Уражевского, сейчас «Аэрофлот» организовывает перевозку животных на высоком уровне.

— Я входил в комиссию «Аэрофлота» по созданию правил, и мы смотрели, как проходит подготовка к отправке. Выделен очень хороший терминал, где нет сквозняка, кошки — отдельно, собаки — отдельно. То, что нам показали, было на очень хорошем уровне, — отметил кинолог.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что точную причину можно установить только после расследования. На борту самолета бывают случаи, когда даже люди умирают от естественных причин, заключил Уражевский.

О смерти собаки породы американский булли на борту самолета, следовавшего рейсом Челябинск — Москва, стало известно днем 13 мая. Во время полета питомец находился в багажном отсеке, поэтому владелица обнаружила его без признаков жизни уже после посадки в аэропорту Шереметьево. «Аэрофлот» проводит проверку по факту гибели животного.

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