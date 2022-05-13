Рафик Загрутдинов: На Левобережной улице в 2022 году появится детский сад

Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

В 2022 году на улице Левобережной будет построен новый детский сад. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Начались работы по благоустройству территории будущего здания детского сада на улице Левобережной, — рассказал он.

Детский сад будет располагаться по адресу улица Левобережная, владения 4 и 4а, в районе Ховрино. Учреждение сможет принять восемь групп — это 200 детей. Территория детского сада будет оборудована игровой зоной из четырех площадок с навесами от солнца и физкультурной зоной.

Зона главного входа будет оборудована козырьком и местами для колясок, санок и велосипедов. В садике будет комната охраны с диспетчерским пультом, тремя изолированными помещениями для двух младших групп дошкольников и одной средней дошкольной группы. Помимо этого, в детском саду будут оборудованы пищеблок и медицинский кабинет, зал физкультуры, музыкальный класс, административный кабинет и другие помещения.

Ранее Загрутдинов рассказал, что в 2022 году по программе реновации будет введен в эксплуатацию новый дом в районе Перово.