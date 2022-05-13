Подразделение «Интер РАО» приостановит поставки электричества в Финляндию из-за неуплаты

Фото: depositphotos

«Интер РАО» приостановит поставки электрической энергии в Финляндию из-за неуплаты за объемы энергии, сообщили в «дочке» российской компании RAO Nordic Oy в пятницу, 13 мая.

Представители RAO Nordic Oy сообщили, что объемы энергии, которые были проданы на бирже Nord Pool с 6 мая, так и не были оплачены.

— Мы надеемся, что ситуация скоро разрешится и торговля электроэнергией с Россией возобновится, — цитирует заявление RAO Nordic Oy РИА Новости.

Уточняется, что импорт электроэнергии будет приостановлен с 14 мая.

Недавно стало известно, что ряд дочерних предприятий бывшей «дочки» компании «Газпром» Gazprom Germania GmbH перестал получать газ из-за санкций РФ в отношении Запада.

29 апреля правительство Польши обязало «дочку» российского «Новатэка» Novatek Green Energy передать свою инфраструктуру под управление местным компаниям. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Петр Мюллер. Соответствующее решение было принято на фоне попадания «Новатэка» в польский санкционный список.