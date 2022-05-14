Рогозин заявил, что не посадит российского космонавта в американский Starliner

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Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что отечественные космонавты не будут летать на кораблях Boeing Starliner американского производства. Об этом он сообщил в субботу, 14 мая.

Он уточнил, что космонавты из РФ не будут летать на американских кораблях даже в том случае, если Россия сможет договориться с НАСА.

— Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать, — пояснил Рогозин.

Он подытожил, что инициаторами перекрестных полетов были Соединенные Штаты, которые не хотят терять навыки полета на кораблях из РФ, передает РИА Новости.

29 апреля Рогозин сообщил, что российское правительство в середине мая 2022 года примет решение по перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС). По его словам, в настоящее время власти РФ высказывают разные мнения по данному вопросу. С целью окончательного принятия решения правительство проведет согласительное совещание.

До этого глава Роскосмоса сообщил о завершении подготовки к серийному производству межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В ближайшее время корпорация планирует провести летные испытания.