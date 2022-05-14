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Собянин: Здания Монетного и Печатного дворов на Никольской улице отреставрируют

Полина Долганова
Город
Собянин: Здания Монетного и Печатного дворов на Никольской улице отреставрируют
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве отреставрируют здания Монетного и Печатного дворов на Никольской улице. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, столичные власти недавно утвердили предмет охраны исторических зданий.

— Оба архитектурных комплекса сыграли большую роль в нашей истории. В Монетном дворе до конца XVIII века чеканили деньги, хранили драгоценные металлы. В Печатном дворе вышла первая русская книга «Апостол» и первая русская газета, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Он добавил, что постройки сочетают в себе элементы русского стиля, готики и барокко.

Недавно Собянин рассказал, что проект «Москва — с заботой об истории», запущенный правительством Москвы три года назад, превзошел все ожидания. За это время жители столицы передали в Главное архивное управление (Главархив) 10,8 тысячи документов и предметов времен Великой Отечественной войны, добавил он.

22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации Малороссийского подворья.

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