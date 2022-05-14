Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение трамваев на улице Палихе восстановлено

Евгений Белоусов
Происшествия
Движение трамваев на улице Палихе восстановлено
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Палиха Карта всех событий

Специалисты восстановили движение трамваев № 7 на улице Палихе. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на улице Палихе, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Трамваи на улице Палихе задерживались из-за ДТП на путях. Уточнялось, что происшествие произошло в районе остановки «Новослободская улица».

До этого стало известно, что местный проезд от первой улицы Бухвостова до Краснобогатырской улицы будет перекрыт 15 мая с 09:00 до 15:00 в связи с проведением «Пасхальной весны».

Также стало известно об изменении разметок на 67 участках столичных дорог. Уточняется, что новые схемы движения появятся на районных улицах и крупных магистралях в каждом округе, в том числе на ТТК.

Так, на внешней стороне на улице Сущевский Вал — от съезда с Рижской площади до Шереметьевского тоннеля — увеличится число полос с пяти до шести. Изменения позволят сделать движение свободнее на 10–15 процентов.

Транспорт Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте