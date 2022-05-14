Движение трамваев на улице Палихе восстановлено

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Палиха Карта всех событий

Специалисты восстановили движение трамваев № 7 на улице Палихе. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на улице Палихе, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Трамваи на улице Палихе задерживались из-за ДТП на путях. Уточнялось, что происшествие произошло в районе остановки «Новослободская улица».

До этого стало известно, что местный проезд от первой улицы Бухвостова до Краснобогатырской улицы будет перекрыт 15 мая с 09:00 до 15:00 в связи с проведением «Пасхальной весны».

Так, на внешней стороне на улице Сущевский Вал — от съезда с Рижской площади до Шереметьевского тоннеля — увеличится число полос с пяти до шести. Изменения позволят сделать движение свободнее на 10–15 процентов.