Москвичам рассказали о живописных веломаршрутах в столичных парках

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

Более 70 километров велосипедных дорожек проложили в зонах отдыха, подведомственных столичному департаменту культуры. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 14 мая.

Так, для тех, кто хочет прокатиться по набережной, отлично подойдет Парк Горького. Велосипедный маршрут начинается в парке искусств «Музеон» и заканчивается на Воробьевых горах, его протяженность составляет восемь километров.

Еще два интересных маршрута созданы на территории Музея-заповедника «Коломенское». Протяженность первого составляет пять километров. Маршрут начинается у входа в парк со стороны улицы Новинки, а заканчивается на набережной, на границе заповедника.

Маршрут протяженностью два километра с видом на каскад Большого Графского и Итальянского прудов 1750 года пролегает по территории парка «Радуга». Велосипедисты проедут вдоль растущих там лиственных и хвойных деревьев, а также множества ярких цветочных клумб.

В Измайловском парке протяженность дорожек составляет три километра, они проходят по аллее Большого Круга, аллее Пролетарского Входа и Народному проспекту. Маршрут ведет мимо спортивных площадок, шахматно-шашечного павильона, эстрады «Солнечная», детской площадки, музыкальной беседки и большого колеса обозрения, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что Москва стала самым популярным городом по числу поездок на самокатах на майские праздники. Кроме того, выросла средняя продолжительность поездок на самокатах, которая составляет 35–45 минут, а в обычные дни показатель не превышал 20–25 минут.

До конца года в столице появится 20 крытых велопаркингов. Они будут рассчитаны на 50 велосипедов и самокатов. Чтобы обеспечить безопасность, на них ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что работы осуществляются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Для удобства жителей столицы в городе идет активное развитие велодорожек и прокатов.