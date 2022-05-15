В США объяснили нежелание ряда стран выступить против России

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Соединенные Штаты Америки опустились до уровня «дефектной политики», что мешает большинству стран поддержать Вашингтон и выступить против России. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в издании Foreign Policy.

— В глазах большей части мира проповедующая страна — Соединенные Штаты — представляет собой сильно подорванную демократию, которая должна сначала исцелить себя, — говорится в материале.

Таким образом автор статьи отреагировал на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который прошел в Вашингтоне. На нем большинство лидеров стран дали понять, что придерживаются нейтральной позиции касательно ситуации на Украине, передает РИА Новости.

30 апреля китайский портал Global Times заявил, что стратегия США по «ослаблению России» может привести к глобальному конфликту двух держав. По словам автора статьи, американский словарь не знает понятия «мирное сосуществование», поэтому Вашингтон представляет большую угрозу для планеты. Одержимость американского правительства сохранением глобального доминирования разделит мир, отметили в издании.