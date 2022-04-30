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В Китае предупредили США о последствиях стратегии «ослабления России»

Александр Афонин
В мире
В Китае предупредили США о последствиях стратегии «ослабления России»
Фото: Twitter / USNavy

Стратегия США по «ослаблению России» может привести к глобальному конфликту двух держав. Об этом сообщил китайский портал Global Times в субботу, 30 апреля.

— Попытками подорвать мощь страны силой или переманить ее лучших ученых Соединенные Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами, так как предаются игре с нулевой суммой, — говорится в материале.

По мнению издания, американский словарь не знает понятия «мирное сосуществование». В связи с этим Вашингтон, как подчеркивается, представляют большую угрозу для планеты.

Журналисты Global Times считают, что главная цель Белого дома — ослабить всех потенциальных соперников. В публикации говорится, что прежде эта тактика применялась в отношении Японии, а сегодня — против любой страны, которая отказывается жить по правилам Запада.

Авторы подытожили, что одержимость США сохранением глобального доминирования разделит мир, передает РИА Новости.

17 апреля китайский военный эксперт Сун Чжонпин заявил, что США используют Украину для противостояния России. По словам эксперта, Вашингтон использует Киев как марионетку. Накачивание Украины оружием и боеприпасами создает плохой пример, который подталкивает ситуацию к непредсказуемым последствиям, предупредил он.

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