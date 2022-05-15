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В России выявили 4956 случаев коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4956 случаев коронавируса за сутки
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 99 граждан, еще 1125 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 6200 человек.

В России выявили 4956 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

5 мая Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавирусной инфекции — «Миробивир». Государственную регистрацию препарат прошел 4 мая, его производитель — АО «Фармасинтез». Лекарство планируется выпускать в форме таблеток по 150 миллиграммов нирматрелвира и 100 миллиграммов ритонавира.

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации против COVID-19. По его словам, для обеспечения лучшей защиты стоит перейти на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

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