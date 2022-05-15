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На станции «Парк культуры» воссоздадут день открытия московского метро

Александр Афонин
Город
На станции «Парк культуры» воссоздадут день открытия московского метро
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Парк культуры Карта всех событий

15 мая 1935 года в тоннели столичного метро отправился первый поезд. В честь этого события на станции «Парк культуры» воссоздадут день запуска первой линии подземки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Посетителей станции встретит на входе ретроавто 1930-х годов. Москвичи и гости столицы смогут попробовать в ретробуфете сахарную вату, мороженое и лимонад.

Помимо этого, по Сокольнической линии метро проедет поезд «А». В его состав войдут вагоны, которые перевозили первых пассажиров столичной подземки.

Для обеспечения соответствующей атмосферы, на станции будут работать реконструкторы в костюмах 1930-х годов, а в холлах для гостей зазвучат музыка и песни тех лет, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В честь 87-летия метрополитена пассажирам подземки будут дарить памятные значки. Их можно получить на станции «Парк культуры» и на всех стойках «Живое общение».

Кроме того, в течение дня пройдут выступления артистов на площадках проекта «Музыка в метро», а в метрополитене будут выступать театральные актеры.

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