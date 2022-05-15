Аудиопоздравления прозвучат на всех станциях в день рождения московского метро

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В честь дня рождения московского метро на станциях прозвучат по громкой связи поздравления с голосами известных певцов и ведущих. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в воскресенье, 15 мая.

— Московскому метрополитену 15 мая исполняется 87 лет. В этот день на всех станциях метро прозвучат поздравления пассажиров и сотрудников метро с этим праздником, — говорится в сообщении.

Пассажиры услышат поздравления от телеведущей Екатерины Андреевой, исполнительниц Анет Сай, Аниты Цой, Ханны и Ольги Серябкиной, передает агентство городских новостей «Москва».

15 мая в честь дня рождения московского метро на станции «Парк культуры» воссоздадут день запуска первой линии подземки. По Сокольнической линии метро проедет поезд «А», в состав которого войдут первые вагоны.

Помимо этого, посетителей станции встретит на входе ретроавто 1930-х годов. В холле откроется ретробуфет, где можно попробовать сахарную вату, мороженое и лимонад.