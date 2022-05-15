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«Никто не заступился»: Пригожин заявил, что Валерию предали перед Евровидением в 2009 году

Игорь Синельников

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Общество
«Никто не заступился»: Пригожин заявил, что Валерию предали перед Евровидением в 2009 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Известный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его супругу, певицу Валерию, предали перед Евровидением в 2009 году. Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», комментируя итоги конкурса, прошедшего 14 мая этого года в Турине.

— Конкурс политизирован. Точка. Это не про музыку. Точка. Я 15 лет знал, что он политизирован: когда предали Валерию, никто за нее не заступился — отправили Приходько. С того момента я к ним отношусь абсолютно трезво, — заявил продюсер.

В 2008 году в Белграде проходил 53-й конкурс Евровидение. Победу в нем одержал российский певец Дима Билан. Таким образом отечественный артист заработал право на проведение конкурса в РФ.

В 2009 году в рамках отборочного тура за право представлять Россию на конкурсе в Москве среди прочих боролись украинская певица Анастасия Приходько и Валерия. Первая победила в отборе по сумме голосов зрителей и жюри, что вызвало неоднозначную реакцию у многих российских профессионалов музыкальной индустрии, в том числе и у мужа Валерии Иосифа Пригожина. К слову, в тот год Анастасия Приходько заняла лишь 11-е место на конкурсе, заработав 91 балл.

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