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Собянин назвал московское метро мировым лидером по темпам обновления поездов

Анастасия Колоскова
Город
Собянин назвал московское метро мировым лидером по темпам обновления поездов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московское метро является мировым лидером по темпам обновления поездов. Об этом в воскресенье, 15 мая, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что до 2024 года парк метрополитена «омолодится» почти на 80 процентов. К этому времени на линии выйдут еще около 600 вагонов последнего поколения «Москва-2020», которые зарекомендовали себя как комфортные и вместительные. Они оборудованы Wi-Fi, тач-панелями для построения маршрутов и зарядками для гаджетов. Также в вагонах почти на треть увеличен дверной проем и снижен уровень шума.

— Если интересно посмотреть, какие вагоны ходили в метро раньше — в советскую эпоху, сходите на станцию «Партизанская». Там сегодня открыта выставка ретровагонов. Реставраторы в мельчайших деталях восстановили оригинальные салоны, — отметил глава города в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что на Кольцевой линии в настоящее время проходит парад поездов, который можно увидеть при проезде против часовой стрелки.

Также Сергей Собянин поздравил пассажиров и сотрудников столичной подземки с днем рождения московского метро.

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