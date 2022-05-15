Чавушоглу заявил, что Турция не торгуется по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Администрация президента РФ

Турция не намерена торговаться относительно членства Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в воскресенье, 15 мая.

— Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Наша позиция четкая — полное прекращения сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции, — сказал министр.

Позиция Анкары является необходимостью, которая вызвана «союзническими отношениями в альянсе», передает слова Чавушоглу РИА Новости.

Накануне глава МИД Турции заявил, что большинство турок просят власти блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, Финляндия и Швеция открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана — прим. «ВМ»), которой осуществляются террористические атаки на Турцию.

15 мая стало известно, что правительство Финляндии приняло официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «ВМ» рассказал, как Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО. По его словам, если республика решится на подобный шаг, РФ будет вынуждена не только укрепить свою границу с этой страной, но и нацелить на нее свои оперативно-тактические ракеты.