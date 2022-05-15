Сенатор Джабаров предостерег Турцию от помощи боевикам на «Азовстали»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Турции не стоит портить репутацию, вмешиваясь в ситуацию с эвакуацией украинских националистов с территории мариупольского завода «Азовсталь». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в воскресенье, 15 мая.

Сенатор назвал Турцию основным российским партнером на Ближнем Востоке. Он отметил, что страна не поддержала санкции против РФ и готова принять летом российских туристов.

Политик уточнил, что не видит вмешательства со стороны Анкары в специальную операцию России на Украине. По его словам, страна лишь «дает предложения», при этом не участвуя «в какой-то серьезной помощи» Киеву.

— Ну, продавали «Байрактары». Мы на это закрыли глаза, хотя не исключаем, что Турция продолжает их поставлять, — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что на «Азовстали» не осталось мирных жителей, что подтверждали и сами украинцы, и российское командование. Он порекомендовал боевикам «выкинуть белый флаг», после чего раненых российская сторона доставит в госпиталь, а остальных — «в следственный изолятор для начала следственных действий».

Джабаров заключил, что, по его мнению, вопрос относительно «Азовстали» касается исключительно России, передает Ura.ru.

14 мая официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Однако он подчеркнул, что Москва не согласна на это предложение.