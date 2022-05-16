Глава Пентагона рассказал украинскому коллеге о разговоре с Сергеем Шойгу

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Руководитель Пентагона Ллойд Остин в минувшее воскресенье, 15 мая, рассказал в телефонном разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым о своем диалоге с российским коллегой Сергеем Шойгу, состоявшемся 13 мая.

Об этом сказано в распространенном в прессе заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби по итогам переговоров между главами министерств США и Украины.

По информации Кирби, украинский и американский министры обсудили ситуацию в восточноевропейской стране и потребности Киева в дальнейших поставках вооружений на территорию государства, пишет ТАСС.

Согласно деталям распространенного документа, в диалоге с Шойгу Остин призвал к немедленному прекращению российской спецоперации на Украине и подчеркнул важность поддержания связи между Москвой и Вашингтоном на уровне глав оборонных ведомств.

— Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета Украины и усилий по оказанию помощи в сфере безопасности для укрепления потенциала Украины в противодействии российской агрессии. Министры обещали поддерживать тесные контакты, — заявил Кирби.

Накануне сообщалось, что разговор между Остином и Шойгу состоялся по инициативе американской стороны.