Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава Пентагона рассказал украинскому коллеге о разговоре с Сергеем Шойгу

Егор Провоторов
В мире
Глава Пентагона рассказал украинскому коллеге о разговоре с Сергеем Шойгу
Фото: defense.gov

Руководитель Пентагона Ллойд Остин в минувшее воскресенье, 15 мая, рассказал в телефонном разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым о своем диалоге с российским коллегой Сергеем Шойгу, состоявшемся 13 мая.

Об этом сказано в распространенном в прессе заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби по итогам переговоров между главами министерств США и Украины.

По информации Кирби, украинский и американский министры обсудили ситуацию в восточноевропейской стране и потребности Киева в дальнейших поставках вооружений на территорию государства, пишет ТАСС.

Согласно деталям распространенного документа, в диалоге с Шойгу Остин призвал к немедленному прекращению российской спецоперации на Украине и подчеркнул важность поддержания связи между Москвой и Вашингтоном на уровне глав оборонных ведомств.

— Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета Украины и усилий по оказанию помощи в сфере безопасности для укрепления потенциала Украины в противодействии российской агрессии. Министры обещали поддерживать тесные контакты, — заявил Кирби.

Накануне сообщалось, что разговор между Остином и Шойгу состоялся по инициативе американской стороны.

Украина Сергей Шойгу Пентагон
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте