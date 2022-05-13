Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине
Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Об этом стало известно в пятницу, 13 мая.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

— Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, — цитирует заявление российского оборонного ведомства ТАСС.

В этот же день президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсудил ситуацию на Украине. Путин рассказал Шольцу о принятых мерах по обеспечению безопасности мирного населения, а также проинформировал его об успешной эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Сергей Шойгу Пентагон США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте