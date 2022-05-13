Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Об этом стало известно в пятницу, 13 мая.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

— Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, — цитирует заявление российского оборонного ведомства ТАСС.

В этот же день президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсудил ситуацию на Украине. Путин рассказал Шольцу о принятых мерах по обеспечению безопасности мирного населения, а также проинформировал его об успешной эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.