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В Швеции считают, что членство страны в НАТО может привести к эскалации на севере Европы

Егор Провоторов
В мире
В Швеции считают, что членство страны в НАТО может привести к эскалации на севере Европы
Фото: Pixabay

Членство Швеции в Североатлантическом альянсе (НАТО) может привести к эскалации на севере Европы. Так считает лидер Левой партии страны Нуши Дадгостар, которая прокомментировала принятое Социал-демократической рабочей партией страны (СДРПШ) решение о вступлении в военный блок.

— Вступление в НАТО может привести к опасной эскалации в нашем непосредственном районе. Напряженность усиливается, и риск конфликта возрастает. Это неправильный путь, — написала она на одной из своих страниц в социальных сетях.

Шведский политик подчеркнула, что процесс принятия решения прошел так стремительно, что избирателям просто не дали слово. Швеция была вне военных блоков более 200 лет, что удерживало королевство от войны, напомнила Дадгостар. По ее словам, народу страны не дали принять участие в решении, которое может затронуть безопасность детей и внуков.

Политик уверена, что Стокгольм рискует быть втянутой «в войны других государств». Самой большой угрозой из всех шведский политик считает ядерное оружие, размещенное в стране или вокруг нее.

В минувшее воскресенье, 15 мая, Швеция приняла официальное решение о подаче заявки на членство в Североатлантическом альянсе.

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