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Швеция решила официально подать заявку на членство в НАТО
Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом сообщили в правящей социал-демократической партии страны в воскресенье, 15 мая.
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