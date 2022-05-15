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В Европарламенте пригрозили Турции изоляцией из-за позиции по НАТО

Анастасия Колоскова
В мире
В Европарламенте пригрозили Турции изоляцией из-за позиции по НАТО
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Турции грозит изоляция в НАТО, если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента, Европейской народной партии (ЕНП), Манфред Вебер в воскресенье, 15 мая.

— Любой, кто ставит под вопрос сплоченность НАТО, изолирует себя внутри объединения. Если обе страны сами этого хотят, значит, Финляндия и Швеция являются частью (НАТО — прим. «ВМ») — это несомненно, — сказал парламентарий.

Для блокирования или задержки вступления этих государств в Североатлантический альянс нет «разумных причин», приводит слова Вебера РИА Новости.

14 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что большинство турок просят власти блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, Финляндия и Швеция открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана — прим. «ВМ»), которой осуществляются террористические атаки на Турцию.

15 мая правительство Финляндии приняло официальное решение о вступлении в НАТО. Отмечается, что заявка будет подана после консультаций с парламентом, а само голосование о вступлении планируется во вторник, 17 мая.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО. По его словам, если республика решится на подобный шаг, РФ будет вынуждена не только укрепить свою границу с этой страной, но и нацелить на нее свои оперативно-тактические ракеты.

Финляндия Швеция Турция
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